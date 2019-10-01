Кабдушев Тулеген Дастемович

Родился 6 февраля 1971 года в с. Явленка Ленинского района Северо-Казахстанской области.

В 2001 году окончил Кокшетауский гуманитарно-экономический университет, по специальности «Финансы и кредит»,

В 2006 году Северо-Казахстанский государственный университет им.М.Козыбаева, по специальности «Юриспруденция».

В 1989-1991гг. служил в Вооруженных силах СССР.

В 1992 году поступил в Акмолинский финансово-экономический техникум и в 1994 году окончил его.

Трудовую деятельность начал в 1994 году налоговым инспектором в Налоговой инспекций по г.Петропавловск.

С сентября 1997 года старший налоговый инспектор, с августа 1998 года главный налоговый инспектор отдела налогового аудита физических лиц, с 1 апреля 1999 года заведующий сектором отдела взимания Налогового управления по г.Петропавловску Налогового комитета по СКО.

С января 2000 года по апрель 2005 года работал на различных должностях главного налогового инспектора, начальника отдела внутреннего аудита, начальника организационного управления Налогового комитета по СКО. 20 апреля 2005 года был назначен председателем Налогового комитета по району им. Г.Мусрепова.

В 2008 году был переведен начальником Налогового управления по Айыртаускому району. В должности заместителя руководителя Налогового департамента по Северо-Казахстанской области с марта 2009 года, с ноября 2014 года заместитель руководителя Департамента государственных доходов по СКО.

За значительный вклад в развитие налоговой службы области в 2010 году был награжден нагрудным знаком «Отличник налоговой службы» и в 2012 году медалью «20 лет Независимости Республики Казахстан», в 2013 году нагрудными знаками «Отличник финансовой службы», «Отличник государственной службы».