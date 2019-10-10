Кабденов Талап Кабденович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1968 году окончил Казахский химико – технологический институт г. Чимкент

В 1980 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР по специальности «Правоведение» г. Караганда

ОПЫТ РАБОТЫ:

С декабря 1963 года по декабрь 1964 года работал помощником оператора цеха алкилации Гурьевского (Атырауский) нефтеперерабатывающего завода.

С августа 1968 года работал Начальником смены цеха №4 Чимкентского (Шымкентского) химико – фармацевтического завода им. Дзержинского.

С июля 1970 года по июнь 1972 года работал Инструктором, Вторым секретарем Чимкентского (Шымкентского) Горком ЛКСМ Казахстана.

С сентября 1972 года по июнь 1973 года работал Заведующим отделом Чимкентского (Шымкентского) Обком ЛКСМ Казахстана.

С июня 1973 года по июнь 1980 года работал Начальником кадрового аппарата ГУВД Чимкентской (Шымкентской) области.

С июня 1980 года по апрель 1996 года работал Первым заместителем начальника Чимкентской (Шымкентской) специальной средней школы подготовки начальствующего состава МВД СССР.

С апреля 1996 года по апрель 2000 года работал Начальником Костанайского юридического института МВД РК.

С апреля 2000 года по март 2002 года работал Начальником Академии Министерства внутренних дел РК.

С марта 2002 года по апрель 2003 года работал Директором Алматинского филиала ЗАО СК «К-АСКО».

С апреля 2003 года по июнь 2003 года работал Заместителем Председателя Правления ЗАО СК «К-АСКО».

С июня 2003 года по февраль 2005 года работал Заместителем Председателя Правления – Директор департамента развития бизнеса и продаж ОАО «Страховая Компания «Казкоммерц - Полис».

С февраля 2005 года по июль 2009 года работал заместителем Председателя Правления АО «Дочерняя Страховая компания НБК «Казахинстрах».

Сентября 2009 года по октябрь 2009 года работал И.О. Генерального директора «Group 4 Securities»

С октября 2009 года назначен Управляющим директором АО «НПФ «ГНПФ»