Кабашев Максат Рахимжанович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1991 году – окончил Московский лесотехнический институт, инженер-технолог;
В 2004 году – окончил Массачусетский технологический институт, магистр делового администрирования (MBA).
ОПЫТ РАБОТЫ:
2001-2002 годы – директор департамента инновационного развития Министерства индустрии и торговли РК;
2004-2006 годы – заместитель председателя правления АО «Национальный инновационный фонд»;
2006-2008 годы – заместитель председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына»;
С января по декабрь 2008 года – председатель правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
С 2009 года – председатель правления АО «Фонд стрессовых активов»;
С февраля по апрель 2009 года – и.о. председателя правления АО «Альянс Банк»;
2009-2014 годы – председатель правления АО «Альянс Банк»;
2014-2015 годы – президент Казахстанской фондовой биржи (KASE);
С 19 ноября 2014 года - избран председателем Рабочего комитета FEAS.
С 1 июля 2015 года - покинул пост президента KASE по собственной инициативе;
С июля 2015 года - вице-президент АО «НК «КТЖ».
31 марта 2017 года по ноябрь 2017 года - председатель правления АО «Национальная компания«KAZAKH INVEST».