Кабашев Максат Рахимжанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году – окончил Московский лесотехнический институт, инженер-технолог;

В 2004 году – окончил Массачусетский технологический институт, магистр делового администрирования (MBA).

ОПЫТ РАБОТЫ:

2001-2002 годы – директор департамента инновационного развития Министерства индустрии и торговли РК;

2004-2006 годы – заместитель председателя правления АО «Национальный инновационный фонд»;

2006-2008 годы – заместитель председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына»;

С января по декабрь 2008 года – председатель правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;

С 2009 года – председатель правления АО «Фонд стрессовых активов»;

С февраля по апрель 2009 года – и.о. председателя правления АО «Альянс Банк»;

2009-2014 годы – председатель правления АО «Альянс Банк»;

2014-2015 годы – президент Казахстанской фондовой биржи (KASE);

С 19 ноября 2014 года - избран председателем Рабочего комитета FEAS.

С 1 июля 2015 года - покинул пост президента KASE по собственной инициативе;



С июля 2015 года - вице-президент АО «НК «КТЖ».



31 марта 2017 года по ноябрь 2017 года - председатель правления АО «Национальная компания«KAZAKH INVEST».