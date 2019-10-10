Изтелеуов Санжар Бейсенбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Казахскую государственную академию менеджмента по специальности «менеджмент в промышленности», в 2002 году - Лондонский университет SOAS.



ОПЫТ РАБОТЫ:

C 1999 по 2013 годы занимал руководящие должности в АО «Инвестиционный фонд Казахстана», GML International Ltd, АО «НК «Продкорпорация», АО «Алтай Ассет Менеджмент», АО «КазТрансГаз Дистрибьюшн» и других.

2004 - 2007 годы – начальник управлени я макроэкономического прогнозирования департамента экономической политики и индикативного планированияМинистерства экономики и бюджетного планирования РК;

2007 - 2008 годы – директор Департамента структурного финансирования АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;

2008 - 2011 годы – Управляющий директор АО «Altay Asset Management»;

2011 - 2014 годы - по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация». Курировал инвестиционную деятельность;

С 30 мая 2014 года - назначен исполняющим обязанности председателя правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (НАТР).