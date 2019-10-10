Измухамбетов Бактыкожа Салахатдинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Уфимский нефтяной институт.

Доктор технических наук.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1971-1991 годы - работал на различных должностях в Прорвынской конторе бурения объединения «Эмбанефть», в управлении «Казнефтегазразведка», Казахском геологоразведочном научно-исследовательском нефтяном институте, в загранкомандировке в составе советской нефтеразведочной экспедиции;

1991-1992 годы - начальник отдела Министерства геологии и охраны недр Республики Казахстан;

1992-1993 годы - начальник управления нефти и газа Министерства геологии и охраны недр Республики Казахстан;

1993-2003 годы - генеральный директор совместного предприятия «Казахтуркмунай», исполнительный директор по управлению долями ЗАО НК «КазМунайГаз», генеральный директор морской нефтяной компании «КазМунайТениз», управляющий директор по управлению долями СП ЗАО НК «КазМунайГаз»;

2003-2006 годы - первый вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;

2006-2007 годы - министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;

2007-2012 годы - аким Западно-Казахстанской области;

2012-2016 годы - аким Атырауской области;

С марта 2016 года - избран спикером нижней палаты (Мажилиса) парламента РК, депутат Мажилиса по спискам партии «Нур Отан»;

С июня 2016 года - председатель Центрального совета РОО «Организация ветеранов».

Член Народно-демократической партии «Нур Отан», избран по партийному списку.

Награжден орденами «Құрмет», «Барыс» ІІ степени, «Петра Великого» І степени (Россия) «За заслуги» (Украина).

Владеет английским и турецким языками.



Женат, имеет двоих детей и троих внуков.