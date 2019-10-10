Изгалиев Берик Кабылулы
Исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ г.Актау
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2006 году окончил КарГУ имени Е.Букетова, по специальности – «юрист».
ОПЫТ РАБОТЫ:
2005-2006 годы - работал сотрудником ТОО «Ынта ҚФ»;
В 2006 году – инспектор природоохранной прокуратуры города Актау;
2006-2007 годы - проходил службу в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан;
2007-2011 годы - работал помощником прокурора в Тупкараганском, Мангистауском, Каракиянском районах, помощником прокурора и старшим помощником прокурора Актау;
2011-2012 годы - возглавлял отдел в ТОО «АзияТехноСервис»;
2012 года – юрист ТОО «Специализированная уполномоченная организация «Ақтау тұрғын үй»;
2012-2014 годы - был помощником прокурора в прокуратуре города Актау;
2014-2015 годы – советник акима Каракиянского района, руководитель отдела персонального управления;
С октября 2015 года - исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ г.Актау.
Фото с сайта lada.kz