Изгалиев Берик Кабылулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2006 году окончил КарГУ имени Е.Букетова, по специальности – «юрист».

ОПЫТ РАБОТЫ:

2005-2006 годы - работал сотрудником ТОО «Ынта ҚФ»;

В 2006 году – инспектор природоохранной прокуратуры города Актау;

2006-2007 годы - проходил службу в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан;

2007-2011 годы - работал помощником прокурора в Тупкараганском, Мангистауском, Каракиянском районах, помощником прокурора и старшим помощником прокурора Актау;

2011-2012 годы - возглавлял отдел в ТОО «АзияТехноСервис»;

2012 года – юрист ТОО «Специализированная уполномоченная организация «Ақтау тұрғын үй»;

2012-2014 годы - был помощником прокурора в прокуратуре города Актау;

2014-2015 годы – советник акима Каракиянского района, руководитель отдела персонального управления;

С октября 2015 года - исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ г.Актау.

Фото с сайта lada.kz

