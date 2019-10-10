Испанов Ильяс Сапарбекович
Председатель Комитета по государственным материальным резервам МНЭ РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
1994-1996 годы - Институт рынка при КазГАУ;
2004-2009 годы - Казахско-турецкий международный университет им. Х.А. Яссави;
2007 год - Лондонская школа экономики и политических наук;
Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (учится в настоящее время);
С 2008 года - кандидат экономических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1993-1996 годы - кассир, бухгалтер, экономист, заместитель директора Сарыагашского филиала АБ «Ак-Бастау»;
1996-1997 годы - начальник расчетно-кассового центра Нацбанка города Сарыагаш;
1997-1998 годы - начальник Сарыагашского районного отделения Республиканского бюджетного банка;
1998-1999 годы - заместитель председателя ПК «Куркелес»;
1999-2002 годы - помощник акима Южно-Казахстанской области;
2002-2005 годы - помощник председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан, заместитель, первый заместитель начальника Департамента таможенного контроля по городу Астане;
2005-2006 годы - заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан;
2006-2007 годы - администратор судов города Астаны;
2007-2009 годы - заместитель, первый заместитель председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан;
2009-2013 годы - начальник Департамента финансов, информатизации и защиты информационных ресурсов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
С 2013 года по 2016 года - руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (Аппарата Верховного Суда Республики Казахстан).
С июля 2016 года по июнь 2019 года - аким Актобе.
С 10 июля 2019 года - председатель Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК.
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
Орден «Құрмет»;
Медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан қаржы полициясына 20 жыл», «С.Есқараев - тұңғыш прокурор», «Қазақстан Республикасы Конституциясына 20 жыл»;
Почетный знак «Үш би»;
«ҚР Прокуратура органдарының құрметті қызметкері».
Женат, воспитывает 4-х детей.