Испанов Ильяс Сапарбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

1994-1996 годы - Институт рынка при КазГАУ;

2004-2009 годы - Казахско-турецкий международный университет им. Х.А. Яссави;

2007 год - Лондонская школа экономики и политических наук;

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (учится в настоящее время);

С 2008 года - кандидат экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1993-1996 годы - кассир, бухгалтер, экономист, заместитель директора Сарыагашского филиала АБ «Ак-Бастау»;

1996-1997 годы - начальник расчетно-кассового центра Нацбанка города Сарыагаш;

1997-1998 годы - начальник Сарыагашского районного отделения Республиканского бюджетного банка;

1998-1999 годы - заместитель председателя ПК «Куркелес»;

1999-2002 годы - помощник акима Южно-Казахстанской области;

2002-2005 годы - помощник председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан, заместитель, первый заместитель начальника Департамента таможенного контроля по городу Астане;

2005-2006 годы - заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан;

2006-2007 годы - администратор судов города Астаны;

2007-2009 годы - заместитель, первый заместитель председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан;

2009-2013 годы - начальник Департамента финансов, информатизации и защиты информационных ресурсов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

С 2013 года по 2016 года - руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (Аппарата Верховного Суда Республики Казахстан).

С июля 2016 года по июнь 2019 года - аким Актобе.

С 10 июля 2019 года - председатель Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК.

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Орден «Құрмет»;

Медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан қаржы полициясына 20 жыл», «С.Есқараев - тұңғыш прокурор», «Қазақстан Республикасы Конституциясына 20 жыл»;

Почетный знак «Үш би»;

«ҚР Прокуратура органдарының құрметті қызметкері».

Женат, воспитывает 4-х детей.





