Исмагулов Алмат Ерикович
Аким города Лисаковса
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2000 году окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности «Экономика и менеджмент».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Работал в отделе финансирования аппарата управления правоохранительных органов и оборонного комплекса ГУ «Департамент финансов Костанайской области».
2006-2008 годы – заместитель директора ГУ «Департамент финансов Костанайской области»;
2008-2010 годы – заместитель начальника ГУ «Управление финансов акимата Костанайской области»;
2010-2011 годы – заместитель начальника Управления по общим экономическим вопросам ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области»;
2011-2013 годы – заместитель начальника ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»;
В 2013 году был исполняющим обязанности заместителя акима города ГУ «Аппарат акима города Лисаковска»;
С апреля по июнь 2013 года - заместитель акима города Лисаковска;
2013-2015 годы - аким Карабалыкского района;
С сентября 2015 года - аким города Лисаковса.
Источник фото: kstnews.kz, Сергей Миронов.