Исмагулов Алмат Ерикович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности «Экономика и менеджмент».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Работал в отделе финансирования аппарата управления правоохранительных органов и оборонного комплекса ГУ «Департамент финансов Костанайской области».

2006-2008 годы – заместитель директора ГУ «Департамент финансов Костанайской области»;

2008-2010 годы – заместитель начальника ГУ «Управление финансов акимата Костанайской области»;

2010-2011 годы – заместитель начальника Управления по общим экономическим вопросам ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области»;

2011-2013 годы – заместитель начальника ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»;

В 2013 году был исполняющим обязанности заместителя акима города ГУ «Аппарат акима города Лисаковска»;

С апреля по июнь 2013 года - заместитель акима города Лисаковска;

2013-2015 годы - аким Карабалыкского района;

С сентября 2015 года - аким города Лисаковса.

Источник фото: kstnews.kz, Сергей Миронов.