Исказиев Курмангазы Орынгазиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил нефтяной факультет Казахского политехнического института им. В. И. Ленина;

В 2006 году окончил Томский политехнический университет с присвоением квалификации "кандидат геолого-минералогических наук".



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1985 году оператором коллектора Балыкшинского управления разведочного бурения ПО «Эмбанефть», затем был назначен инженером-геологом, оператором по цементажу Тампонажной конторы;

1991-1993 годы - геолог буровой экспедиции № 1 Балыкшинского управления разведочного бурения;

1993-2004 годы - главный геолог, заместитель директора Атырауского управления повышения нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин, директор департамента геологии и разработки нефтегазовых месторождений ОАО «Эмбамунайгаз»;

2004-2008 годы - заместитель директора, а затем директора департамента геологии и разработки АО «РД «КазМунайГаз»;

2008-2015 годы работал в АО "НК "КазМунайГаз";

В различные годы занимал такие должности, как исполнительный директор по добыче нефти и газа, управляющий директор по геологии, геофизике и резервуарам, главный геолог, а также должность управляющего директора по геологии АО "НК "КазМунайГаз";

С января по сентябрь 2015 года - генеральный директор АО «Эмбамунайгаз»;



С 28 сентября 2015 года - генеральный директор АО «РД «КазМунайГаз»;

26 ноября 2015 года - избран в состав совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».



Фото с сайта kmgep.kz