Искалиев Гали Нажмеденович
Аким Западно-Казахстанской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1993 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт;
В 2009 году – Международную академию бизнеса,
экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1993 году старшим экспертом Научно-производственного предприятия Приурального агропромкомбината;
1994-1998 годы – старший экономист, начальник отдела Западно-Казахстанского управления банка «Туран-Алем»;
1998-2003 годы – директор Уральского филиала ОАО «Темирбанк»;
2003-2004 годы – начальник Западно-Казахстанского областного департамента поддержки и развития предпринимательства;
2004-2006 годы – руководитель Западно-Казахстанского регионального инвестиционного центра «Градиент»;
2006-2008 годы – управляющий директор АО «Банк развития Казахстана»;
2008-2009 годы – вице-президент АО «Банк развития Казахстана»;
2009-2011 годы – председатель правления АО «Банк развития Казахстана»;
2012-2014 годы - заместитель акима Жамбылской области;
С июля 2014 года январь 2019 года - заместитель акима Актюбинской области.
С января 2019 по июнь 2019 года - заместитель акима Западно-Казахстанской области.
С июня 2019 года - аким Западно-Казахстанской области.