Искалиев Гали Нажмеденович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт;

В 2009 году – Международную академию бизнеса, экономист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1993 году старшим экспертом Научно-производственного предприятия Приурального агропромкомбината;

1994-1998 годы – старший экономист, начальник отдела Западно-Казахстанского управления банка «Туран-Алем»;

1998-2003 годы – директор Уральского филиала ОАО «Темирбанк»;

2003-2004 годы – начальник Западно-Казахстанского областного департамента поддержки и развития предпринимательства;

2004-2006 годы – руководитель Западно-Казахстанского регионального инвестиционного центра «Градиент»;

2006-2008 годы – управляющий директор АО «Банк развития Казахстана»;

2008-2009 годы – вице-президент АО «Банк развития Казахстана»;

2009-2011 годы – председатель правления АО «Банк развития Казахстана»;

2012-2014 годы - заместитель акима Жамбылской области;

С июля 2014 года январь 2019 года - заместитель акима Актюбинской области.

С января 2019 по июнь 2019 года - заместитель акима Западно-Казахстанской области.

С июня 2019 года - аким Западно-Казахстанской области.