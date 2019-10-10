Исекешев Асет Орентаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1989 году окончил Специальное профессионально-техническое училище №5 города Уральска, слесарь-сборщик;

В 1994 году окончил юридический факультет КазГУ им. Аль-Фараби;



В 1998 году - Высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Работал в Агентстве по стратегическому планированию и реформам, в Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

В 2003 году занял пост Вице-министра индустрии и торговли Республики Казахстан;

2006-2007 годы – заместитель председателя правления АО «Фонда устойчивого развития «Казына»;

2007-2008 годы - директор по маркетингу финансовых проектов компании «Credit Swiss (Казахстан)»;

С февраля 2008 по май 2009 года – помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам;

С мая 2009 года – Министр индустрии и торговли Республики Казахстан;

С марта 2010 года – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С января 2012 года Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С сентября 2012 года – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;



С августа 2014 года по июнь 2016 года - глава Министерства по инвестициям и развитию РК;

В феврале 2015 года назначен инвестиционным омбудсменом;

С 22 июня 2016 года - 10 сентября 2018 года - аким города Астаны.

С 10 сентября 2018 года по 24 марта 2019 года - Руководитель Администрации Президента.

С 25 марта 2019 года - исполнительный директор Фонда первого Президента РК.

Женат, двое детей. Супруга - Исекешева Ляззат Ерболовна.