Исаков Кулмуханбет Мырзахметович, родился в 1969 году в с. Андреевка Жуалинского района Жамбылской области.

В 1991 году закончил Алматинский институт Народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит» получил квалификацию экономист и в 2001 году получил второе образование, закончив Кыргызский Государственный Национальный Университет по специальности юриспруденция.

Трудовая деятельность:

Студент Алматинского Института Народного Хозяиства, г.Алматы (1987-1991);

Специалист Фрунзенского филиала страховой фирмы, г.Алматы (01.08.1991-01.12.1991);

Бухгалтер-экономист Чимкентского малого предприятия, г.Чимкент (1991-1992);

Преподаватель Казахского Государственного Экономического Университета, г.Алматы (19.05.1992-08.06.1992);

Специалист отдела налогообложения прибыли совместных, коммерческих, акционерных предприятий и иностранных юридических лиц Государственной налоговой инспекции по г.Алматы Государственной налоговой инспекции РК, г.Алматы (12.06.1992-01.07.1992);

Специалист отдела налогообложения прибыли совместных, коммерческих, акционерных предприятий, иностранных юридических лиц и внешнеэкономической деятельности Государственной налоговой инспекции по г.Алматы, Государственной налоговой инспекции РК, г.Алматы (01.07.1992-11.09.1992);

Заместитель директора малого государственного предприятия «Алау», г.Алматы (15.09.1992-15.02.1993);

Директор производственной фирмы «Мунар», г.Алматы (16.02.1993-01.06.1996);

Налоговый инспектор отдела местных налогов Налоговой инспекции по Ауэзовскому району Налоговой инспекции г.Алматы Государственной налоговой инспекции РК, г.Алматы (05.06.1996-03.03.1997);

Налоговый инспектор отдела проверок физических лиц Налогового отдела по Ауэзовскому району Налогового комитета г.Алматы Государственной налоговой инспекции РК, г.Алматы (03.03.1997-01.02.1998);

Старший налоговый инспектор отдела проверок юридических лиц Налогового отдела по Ауэзовскому району Налогового комитета г.Алматы Государственной налоговой инспекции РК (01.02.1998-01.06.1998);

Заведующий сектором налогового аудита физических лиц отдела налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району Министерства госдоходов РК (01.06.1998-16.04.1999);

Заведующий сектором аудита физических лиц отдела аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району Налогового комитета по г.Алматы Министерства госдоходов РК (16.04.1999-27.03.2000);

Начальник сектора аудита физических лиц отдела аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району Налогового комитета по г.Алматы Министерства госдоходов РК (27.03.2000-29.07.2002);

Начальник отдела аудита физических лиц Налогового комитета по Ауэзовскому району Налогового комитета по г.Алматы Министерства финансов РК (29.07.2002-19.02.2003);

Исполняющий обязанности начальника отдела организации аудита физических лиц управления аудита Налогового Комитета по г.Алматы Министерства финансов РК (19.02.2003-06.01.2004);

Начальник отдела аудита физических лиц управления налогового аудита Налогового Комитета по г.Алматы Министерства финансов РК (06.01.2004-12.04.2005);

Начальник отдела аудита физических лиц управления налогового аудита Налогового Комитета по г.Алматы Министерства финансов РК (12.04.2005-04.06.2007);

Начальник управления акцизов Налогового Комитета по г.Алматы Министерства финансов РК (04.06.2007-18.01.2008);

Начальник Налогового комитета по г.Актобе Министерства финансов РК (18.01.2008-21.07.2008);

Начальник Налогового управления по г.Актобе Министерства финансов РК (21.07.2008-23.01.2009);

Заместитель начальника Налогового Департамента по Карагандинской области Министерства финансов РК г.Караганда (23.01.2009-10.04.2009);

Начальник управления по г.Талдыкорган Алматинской области Министерства финансов РК (10.04.2009-29.04.2010);

Заместитель начальника Налогового Департамента по Алматинской области Министерства финансов РК (29.04.2010-08.02.2012);

Начальник управления по Ауэзовскому району Налогового департамента по г.Алматы Министерства (08.02.2012-01.04.2013);

Руководитель управления по Ауэзовскому району Налогового департамента по г.Алматы Министерства финансов РК (01.04.2013-14.03.2014);

Руководитель управления по Медеускому району Налогового департамента по г.Алматы Министерства финансов РК (14.03.2014-11.06.2014);

Заместитель руководителя Налогового департамента по Алматинской области, г.Талдыкорган (11.06.2014-04.11.2014);

Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Алматинской области Комитета государственных доходов МФ РК (04.11.2014-21.09.2015);

Руководитель Департамента государственных доходов по Алматинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (21.09.2015-28.09.2017);

Руководитель Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (29.09.2017-07.05.2019);

с 08 мая 2019 года руководитель Департамента государственных доходов по городу Нур-Султан Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственные награды, премии и почетные звания:

В 2011 году получил нагрудной знак «Отличник налоговой службы»

В 2011 году получил нагрудной знак «Отличник финансовой службы»

В 2015 году получил юбилейную медаль «Казақстан Конституциясына 20 жыл»

В 2016 году получил юбилейную медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл»

В 2017 году получил орден «Құрмет».