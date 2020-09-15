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Исахов Максут Пернебаевич

Исахов Максут Пернебаевич

Заместитель Акима города Шымкента

Дата рождения: 23.01.1974

Место рождения: КазССР; Южно-Казахстанская область; Шардаринский район; с. Казахстан

Семейное положение: Женат

Владение языками: Казахский, русский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Казахский сельскохозяйственный институт (1996) - Экономист-организатор сельскохозяйственного производства
  • Гуманитарный институт имени Д.А. Кунаева (1999) - Юрист

Трудовой стаж:

  • Служба в органах внутренних дел Управления уголовного розыска Главного Управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (08.1996-02.2000);
  • Специалист, старший, главный специалист главного таможенного управления Южно-Казахстанской области (02.2000-02.2005);
  • Главный специалист отдела таможенного оформления таможни «Достык» Алматинской области (02.2005-03.2005);
  • Заместитель начальника отдела таможенного оформления таможни «Достык» Алматинской области (03.2005-01.2006);
  • Начальник отдела таможенного оформления таможни «Достык» Алматинской области (01.2006-06.2006);
  • Главный специалист-дознаватель отдела дознания и борьбы с экономическими преступлениями Управления по борьбе с контрабандой Департамента таможенного контроля города Астаны (06.2006-08.2006);
  • Главный специалист таможенного поста «Ауежай-Астана» (08.2006-12.2006);
  • Начальник таможенного поста «Караганда - центр таможенного оформления» (12.2006-09.2007);
  • Управляющий директор КХ «Бірлестік» (02.2008-07.2008);
  • Заместитель начальника управления по закупкам и снабжению АО «Пассажирские перевозки», АО «НК «Қазақстан темір жолы» (07.2008-10.2008);
  • Начальник управления по закупкам и снабжению АО «Пассажирские перевозки» АО «НК «Қазақстан темір жолы» (10.2008-07.2009); 
  • Исполнительный директор по закупкам и снабжению АО «Пассажирские перевозки» АО «НК «Қазақстан темір жолы» (07.2009-04.2010);
  • Директор филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Центр по развитию новых импортозамещающих производств» (05.2010-10.2011);
  • Заместитель руководителя аппарата Акима ВКО (06.10.2011-01.2012);
  • Начальник государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» (26.01.2012-09.2013);
  • Заместитель акима города Усть-Каменогорск (09.2013-2018);
  • Руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы (05.2018-2019);
  • Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2019-02.2020);
  • Заместитель акима города Шымкент (с 02.2020)
Текущее место работы:
Акимат г. Шымкент
Персональная справка