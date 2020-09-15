Исахов Максут Пернебаевич

Дата рождения: 23.01.1974
Место рождения: КазССР; Южно-Казахстанская область; Шардаринский район; с. Казахстан
Семейное положение: Женат
Владение языками: Казахский, русский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Казахский сельскохозяйственный институт (1996) - Экономист-организатор сельскохозяйственного производства
- Гуманитарный институт имени Д.А. Кунаева (1999) - Юрист
Трудовой стаж:
- Служба в органах внутренних дел Управления уголовного розыска Главного Управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (08.1996-02.2000);
- Специалист, старший, главный специалист главного таможенного управления Южно-Казахстанской области (02.2000-02.2005);
- Главный специалист отдела таможенного оформления таможни «Достык» Алматинской области (02.2005-03.2005);
- Заместитель начальника отдела таможенного оформления таможни «Достык» Алматинской области (03.2005-01.2006);
- Начальник отдела таможенного оформления таможни «Достык» Алматинской области (01.2006-06.2006);
- Главный специалист-дознаватель отдела дознания и борьбы с экономическими преступлениями Управления по борьбе с контрабандой Департамента таможенного контроля города Астаны (06.2006-08.2006);
- Главный специалист таможенного поста «Ауежай-Астана» (08.2006-12.2006);
- Начальник таможенного поста «Караганда - центр таможенного оформления» (12.2006-09.2007);
- Управляющий директор КХ «Бірлестік» (02.2008-07.2008);
- Заместитель начальника управления по закупкам и снабжению АО «Пассажирские перевозки», АО «НК «Қазақстан темір жолы» (07.2008-10.2008);
- Начальник управления по закупкам и снабжению АО «Пассажирские перевозки» АО «НК «Қазақстан темір жолы» (10.2008-07.2009);
- Исполнительный директор по закупкам и снабжению АО «Пассажирские перевозки» АО «НК «Қазақстан темір жолы» (07.2009-04.2010);
- Директор филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Центр по развитию новых импортозамещающих производств» (05.2010-10.2011);
- Заместитель руководителя аппарата Акима ВКО (06.10.2011-01.2012);
- Начальник государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» (26.01.2012-09.2013);
- Заместитель акима города Усть-Каменогорск (09.2013-2018);
- Руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы (05.2018-2019);
- Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2019-02.2020);
- Заместитель акима города Шымкент (с 02.2020)
Текущее место работы: