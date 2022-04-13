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Исабай Ерлан Асқарұлы

Исабай Ерлан Асқарұлы

Руководитель отдела системы менеджмента и аналитической работы Центральной таможенной лаборатории Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

Образование:

  • 2007 - 2011 г. - Казахский национальный университет имени Аль-Фараби - бакалавр техники и технологии
  • 2012 - 2014 г. - Казахский национальный университет имени Аль-Фараби - магистр технических наук
  • 2015 - 2016 г. - Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати - бакалавр юридических наук

Опыт работы:

  • 01.10.2011 - 01.07.2013 - специалист Отдела испытаний промышленной продукции (электротехнической, радиотехнической, кабельной продукции и легкой промышленности) ТОО "QS Azia Sertik", город Алматы
  • 02.07.2013 - 14.03.2014 - ведущий специалист Отдела испытаний промышленной продукции (электротехнической,радиотехнической, кабельной продукции и легкой промышленности) ТОО "QS Azia Sertik", город Алматы
  • 15.03.2014 - 15.04.2014 - главный специалист Отдела испытаний промышленной продукции (электротехнической,радиотехнической, кабельной продукции и легкой промышленности) ТОО "QS Azia Sertik", город Алматы
  • 14.07.2014 - 18.09.2014 - и.о. эксперта Группы геральдики, стандартизации и качества Управления военного и специального обеспечения Департамента тыла МВД РК, город Астана
  • 18.09.2014 - 05.01.2015 - эксперт Группы геральдики, стандартизации и качества Управления военного и специального обеспечения Департамента тыла МВД РК, город Астана
  • 05.01.2015 - 10.08.2017 - главный эксперт Управления метрологии и оценки соответствия Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК, город Астана
  • 11.08.2017 - 21.09.2018 - В связи с изменением структуры назначен главным экспертом Управления  мониторинга объектов инфраструктуры качества Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, город Астана
  • 22.09.2018 - 08.11.2018 - В связи с изменением структуры назначен главным экспертом Управления  метрологии и оценки соответствия Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, город Астана
  • 09.11.2018 - 04.04.2019 - главный эксперт  Управления выбора исполнителей государственного оборонного заказа Департамента государственного оборонного заказа Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Астана
  • 05.04.2019 - 19.08.2019 - В связи с изменением структуры назначен главным экспертом Управления выбора исполнителей государственного оборонного заказа Департамента государственного оборонного заказа Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Нур-Султан
  • 20.08.2019 - 15.01.2020 - В связи с изменением структуры и штатной численности назначен главным экспертом управления размещения государственного оборонного заказа Департамента государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Нур-Султан
  • 16.01.2020 - 02.07.2021 - В связи с изменением структуры и штатной численности назначен главным экспертом управления размещения государственного оборонного заказа Комитета государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Нур-Султан
  • 01.11.2021 - 04.01.2022 - Временно исполняющий обязанности руководителя отдела системы менеджмента и научно-методической работы Центральной таможенной лаборатории Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Нур-Султан
  • 05.01.2022 - 28.01.2022 - В связи с изменением структуры и штатной численности переназначен на временно исполняющий обязанности руководителя отдела системы менеджмента и аналитической работы Центральной таможенной лаборатории Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Нур-Султан
  • 28.01.2022 - по н/в - руководитель отдела системы менеджмента и аналитической работы Центральной таможенной лаборатории Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Нур-Султан
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