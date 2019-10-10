Исабаев Бейбит Оксикбаевич
Руководитель Представительства Президента РК в Парламенте
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1985 году
окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова,
журналист; в 1999 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных
дел Республики Казахстан, специалист-международник.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1985 по 1987 годы - редактор Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию;
С 1987 по 1991 годы - корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл Жас»;
С 1991 по 1994 годы - заместитель, главный редактор газет «Оркен», «Горизонт»;
С 1994 по 1995 годы - генеральный директор Казахского государственного телевидения; заместитель главы Администрации города Алматы; председатель Комитета внутренней политики акимата города Алматы;
С 1995 по 1997 годы - заместитель акима города Алматы;
С 1997 по 1999 годы - слушатель Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
С 1999 по 2000 годы - директор Департамента Администрации Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
С 2000 по 2002 годы - заведующий отделом правительственной информации Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан; советник министра иностранных дел Республики Казахстан; посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
С 2002 по 2003 годы - Национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации «Центрально-Азиатское сотрудничество»;
С 2003 по 2006 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан;
С 2006 по 2008 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству; вице-министр культуры и информации РК;
С 2008 по 2009 годы - пресс-секретарь Президента РК;
С 2009 по 2015 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике;
С 2015 по
2019 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в
Азербайджанской Республике;
С июля 2019 года - руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте.