Иргалиев Асет Арманович

Образование:

В 2008 окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования;

В 2008 окончил Международная школа бизнеса, Швеция;

В 2009 окончил Университет Йорка;

В 2010 окончил Университет Ноттингема.

Трудовая деятельность:

С сентября 2010 по октябрь 2011 года – Региональный аналитик по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне, Великобритания.

С октября 2011 по ноябрь 2012 года – Главный региональный аналитик по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне, Великобритания.

С ноября 2011 по январь 2013 года – Региональный экономист по Центральной Азии экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне, Великобритания.

С января 2013 по февраль 2016 года – Вице-президент, Заместитель Председателя правления, Первый заместитель Председателя правления АО "Институт экономических исследований" при Министерстве национальной экономики РК.

С февраля 2016 по июнь 2016 года – Председатель правления АО "Институт экономических исследований".

С октября 2016 по декабрь 2016 года – Советник Председателя правления АО "НУХ "Байтерек".

С декабря 2016 по август 2017 года – Советник Премьер-Министра РК.

С августа 2017 по сентябрь 2018 года – Заведующий Центром проектного управления Канцелярии Премьер-Министра РК.

С сентября 2018 по март 2019 года – Вице-министр национальной экономики РК.

С марта 2019 по август 2019 года – Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 16 августа 2019 года – Первый вице-министр национальной экономики РК