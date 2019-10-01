Инкербаев Жайдар Дабырович

1977 года рождения, казах, образование высшее: в 1998 году окончил Казахскую Государственную Академию управления по специальности «Финансы и кредит», в 2002 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Правоведение». В июне 2012 года решением Комиссии по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан присуждена ученая степень «Кандидат экономических наук», член Палаты налоговых консультантов Республики Казахстан.

Занимал должности председателя Налоговых управлений по Медеускому, Ауезовскому районам города Алматы, председателя Налогового комитета по городу Алматы, заместителя руководителя Департамента государственных доходов по городу Алматы, с 19 февраля 2018 года по настоящее время - заместитель Председателя Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан.

С 6 мая 2019 года- заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.