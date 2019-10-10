Имашев Берик Мажитович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, юрист.

Кандидат юридических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1982-1992 годы – стажер, следователь прокуратуры Фрунзенского района, прокурор отдела по исполнению законов на транспорте, следователь по особо важным делам при Прокуроре Казахской ССР, прокурор Московского района;

1992-1993 годы – начальник организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

1993-1994 годы – первый заместитель прокурора города Алматы;

1994-1995 годы – заместитель председателя правления АБ «Казкоммерцбанк»;

1995 год – внештатный советник премьер-министра Республики Казахстан, президент ассоциации «Юристы делового мира»;

1995-1996 годы – директор Агентства по реорганизации предприятий - заместитель председателя Госкомимущества Республики Казахстан;

1996-1997 годы – начальник управления налоговой полиции - заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Казахстан;

1997-1998 годы – директор юридической фирмы «Имашев и партнеры»;

1998-1999 годы – председатель Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса;

1998-1999 годы – помощник президента Республики Казахстан по вопросам развития малого бизнеса;

1999-2000 годы – адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, директор адвокатской конторы «Имаш», заместитель председателя президиума коллегии адвокатов г. Астана;

2000-2001 годы – председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса;

2001-2003 годы – член коллегии адвокатов г. Астана;

2002-2003 годы – президент ЗАО «Нефтеконсалтинг»;

2003-2005 годы – заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан;

2005 год – председатель правления АО «Фонд развития малого предпринимательства»;

2005-2006 годы – председатель совета директоров АО «Фонд развития малого предпринимательства»;

2005-2007 годы – заместитель руководителя администрации президента РК;

2007-2008 годы – секретарь совета безопасности РК;

2008 год – помощник президента - секретарь совета безопасности Республики Казахстан;

2008-2012 годы – депутат сената парламента Республики Казахстан;

2012-2016 годы - министр юстиции Республики Казахстан;

С 13 сентября 2016 года - председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Награжден орденами «Курмет», «Парасат», медалями «10 лет Астане». Полковник налоговой полиции.

Семья: супруга – Адайбекова Лейла Мухамбетовна, дети – Аида (1984 года рождения), Адия (1999 года рождения), Альжан (1987 года рождения).

Фото с kazpravda.kz