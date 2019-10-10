Иманзаипов Ержан Бейбутович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности промышленная теплоэнергетика; в 2010 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности финансы.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара.

С 2006 по 2007 годы - работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК.

С 2007 по 2011 годы - ведущий специалист, эксперт Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2011 по 2013 годы - заместитель директора Департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области.

С 2013 по 2014 год - руководитель управления, заместитель директора Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2014 по 2016 годы - занимал должность заместителя акима города Павлодара.

С 2016 по 2017 годы - заместитель акима города Экибастуза.

С ноября 2017 по 2019 годы - работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

С августа 2019 года – аким города Экибастуз.