Иманзаипов Ержан Бейбутович
Аким города Экибастуз
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности промышленная теплоэнергетика; в 2010 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности финансы.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара.
С 2006 по 2007 годы - работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК.
С 2007 по 2011 годы - ведущий специалист, эксперт Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.
С 2011 по 2013 годы - заместитель директора Департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области.
С 2013 по 2014 год - руководитель управления, заместитель директора Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.
С 2014 по 2016 годы - занимал должность заместителя акима города Павлодара.
С 2016 по 2017 годы - заместитель акима города Экибастуза.
С ноября 2017 по 2019 годы - работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.
С августа 2019 года – аким города Экибастуз.