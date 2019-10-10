Имангожин Алмат Отжанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Казахскую Государственную Академию управления, в 2001 году – Казахский Государственный Национальный университет им. аль-Фараби.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1986 году.

В 1987-1989 годы – служба в рядах Советской Армии;

В 1992 – 2009 годы работал в налоговых органах г.Алматы на должностях инспекторского состава, заведующим сектором, начальником отдела, начальником управления, заместителем начальника Налогового комитета;

В 2009-2014 годы – заместитель начальника Налогового департамента по г.Астана;

В 2014-2017 годы – заместитель руководителя Департамента государственных доходов по г.Астана;

С ноября 2017 года – руководитель Департамента государственных доходов по Карагандинской области.

Награды, почетные звания, поощрения:

2001г. – Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан;

2010г. – Почетная грамота Министра финансов Республики Казахстан;

2011г. – Звание «Отличник налоговой службы»;

2011г. – Медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл»;

2013г. – Нагрудный знак «Үздік мемлекеттік қызметші»;

2016г. – Медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл».

Фото: karaganda-region.gov.kz