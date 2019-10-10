Имангалиев Жанболат Гайнешович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Актюбинский государственный медицинский институт по специальности врач-педиатр;

В 2009 году - Евразийскую академию по специальности бакалавр экономики.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1995 – 1996 годы - врач-педиатр областной детской больницы;



1996-2004 годы – врач-реаниматолог областной детской больницы;

2004-2007 годы - заместитель директора областной детской больницы;

В 2007 году — главный специалист отдела координации и лицензирования лечебно-профилактических услуг областного департамента здравоохранения;

2007 – 2009 годы – заместитель начальника областного управления здравоохранения;

2009-2015 годы- директор областного департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и социального развития РК;

С августа 2015 года - руководитель управления координации занятости и социальных программ ЗКО.

Фото: Халелова Рафхата