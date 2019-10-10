Имангалиев Жанболат Гайнешович
Руководитель управления координации занятости и социальных программ ЗКО
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1995 году окончил Актюбинский государственный медицинский институт по специальности врач-педиатр;
В 2009 году - Евразийскую академию по специальности бакалавр экономики.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1995 – 1996 годы - врач-педиатр областной
детской больницы;
1996-2004 годы – врач-реаниматолог областной детской больницы;
2004-2007 годы - заместитель директора областной детской больницы;
В 2007 году — главный специалист отдела координации и лицензирования лечебно-профилактических услуг областного департамента здравоохранения;
2007 – 2009 годы – заместитель начальника областного управления здравоохранения;
2009-2015 годы- директор областного департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и социального развития РК;
С августа 2015 года - руководитель управления координации занятости и социальных программ ЗКО.
Фото: Халелова Рафхата