Иманалиев Бахытбек Зубайраевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2002 году окончил университет «Әулие-Ата» по специальности «Финансы и кредит», экономист-финансист;

В 2006 году - Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений», инженер;

В 2006 году прошел подготовку в Национальной школе администрации Франции (ENA);

В 2013 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса по специальности «Менеджмент» с присуждением академической степени МВА.







ОПЫТ РАБОТЫ:

1988-1991 годы - техник, инженер-проектировщик, института «Южгорсельпроект»;



1991-1998 годы работал специалистом, главным специалистом государственной архитектурно-строительной инспекции Жамбылской области;

1998-2001 годы - начальник нефтебазы Таразского филиала ОАО«Шымкентнефтеоргсинтез»;

2001-2003 годы — заместитель акима Меркенского района Жамбылской области;

2003-2004 годы — заведующий отделом экономики, финансов и социальной защиты аппарата акима Жамбылской области;

2004-2006 годы — директор департамента финансов акимата Жамбылской области;

2006-2010 годы — заместитель акима Жамбылской области;

2011-2012 годы — заместитель начальника хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан Управления делами Президента Республики Казахстан;

2012-2013 годы — консультант отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;

2013-2014 годы — ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по статистике;

2014-2016 годы — заместитель председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

С мая по декабрь 2016 года - председатель Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

С декабря 2016 года - председатель Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», нагрудным знаком «Статистика үздігі».

Источник фото: сайт kgmr.gov.kz