Ильясов Магжан Жанботаулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил факультет Международных отношений Казахского государственного университета мировых языков, переводчик-референт;

В 1994-1995 годы обучался по обменной программе в Университете Штата Монтана, США;

В период с мая по август 1998 года – слушатель дипломатических курсов Института международных отношений «Клингендаль», Гаага, Нидерланды.

Дипломатический ранг первого секретаря I класса.

Владеет казахским, русским, английским, немецким языками.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1996-1999 годы – референт, атташе Главного управления международных организаций и международных экономических отношений, третий, второй секретарь Управления ООН и международных экономических организаций Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

1999-2007 годы – консультант протокольной службы, главный эксперт, главный инспектор ЦВП Администрации Президента Республики Казахстан;

2007-2012 годы – заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан;

С июля по декабрь 2013 года – Советник Президента Республики Казахстан;

2013-2016 годы - назначен советником президента Республики Казахстан – заведующим Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан;

С мая 2016 года - чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Нидерландов, Постоянный Представитель РК при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Ерен еңбегі үшін».