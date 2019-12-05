Ильяс Бакытжан Нассенұлы

В 2000 году окончил «Шымкентский колледж экономики и права», по специальности "Финансист по налогам" г. Шымкент.

В 2004 году окончил «Казахстанский Гуманитарно-Юридический Университет», по специальности "Юрист правовед - Бакалавр" г. Алматы.

В 2008 году окончил «Высшую школу международного бизнеса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», по специальности "Магистратура" г. Москва.