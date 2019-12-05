Ильяс Бакытжан Нассенұлы
Председатель Правления АО "КОРЭМ"
В 2000 году окончил «Шымкентский колледж экономики и права», по специальности "Финансист по налогам" г. Шымкент.
В 2004 году окончил «Казахстанский Гуманитарно-Юридический Университет», по специальности "Юрист правовед - Бакалавр" г. Алматы.
В 2008 году окончил «Высшую школу международного бизнеса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», по специальности "Магистратура" г. Москва.
- 2016-2018 г.г. - ТОО «Астанинская Энергосбытовая Компания», Директор, г. Астана;
- 2015-2016 г.г. - ТОО «Сарыарка Алтын», Директор, г. Караганда;
- 2014-2015 г.г. - ТОО «Алтын Олжа. кен», Директор, г. Астана;
- 2014-2014 г.г. - ТОО «Разрез Кузнецкий», Помощник генерального директора, г. Караганда;
- 2011-2013 г.г. - ТОО «Astana Green Resource»,Управляющий директор, г. Астана;
- 2010-2010 г.г. - ТОО «Caspian Five Group», Заместитель директора по коммерции, г. Актау;
- 2005-2009 г.г. - АО «Alageum Group», Финансовый директор, г. Астана;
- 2000-2005 г.г. - ТОО «Компания Казтрансформатор», От рядового бухгалтера до руководителя внутреннего аудитора, г.Алматы;