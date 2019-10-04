Дата рождения: 28 июня 1971 года

Место рождения: Претория, ЮАР

Образование: Пенсильванский университет (бакалавра наук по физике и бакалавр по экономике)

Карьера: Zip2. Первой компанией, которую основал Маск стал стартап Zip2. Предприниматель запустил проект вместе со своим братом Кимбал в 1995 году. Zip2 производила программное обеспечение, которое дает новостным изданием возможность размещать контент в интернете и предлагать своим клиентам дополнительные платные сервисы.

Одним из инвесторов компании стал фонд Mohr Dawidov Ventures. Партнеры фонда начали планировать перепродажу Zip2, но Маск убедил их, что ее потенциал еще не до конца раскрыт, и в перспективе стартап может стоить больше.

В число клиентов Zip2 входили такие издания, как The New York Times, Pulitzer Publishing. В 1998 году руководство компании объявило о слиянии с CitySearch. Соглашение так и не было закрыто, а через год - в 1999 году - стартап выкупила организация Compaq, заплатив за Zip2 $ 304 млн. Маск, доля которого в компании на тот момент составляла 7%, досталось $ 22 млн.

X.com и PayPal. В марте 1999 года Маск стал одним из основателей X.com. В 2000 году произошло слияние компаний X.com и Confinity, одно из отделений которой называлось PayPal. Обе системы (X.com и PayPal) занимались обеспечением персональных электронных денежных переводов с помощью электронной почты, и целью сделки было объединение двух платежных систем, однако этого не случилось. Маск решительно выступал за бренд X.com вместо PayPal, что вызвало внутренние политические разногласия, закончившиеся, в конце концов, отставкой Маска по решению Совета директоров.

Однако стратегическое решение Илона о слиянии двух компаний, наряду с активным продвижением электронной системы оплаты на интернет-аукционах (в первую очередь, eBay), привело в 2001 году к быстрому росту бизнеса, который был окончательно переименован в PayPal. Такие значительные результаты позволили компании произвести размещение акций на бирже в феврале 2002 года (и при этом стать первой из Дотком-компаний, вышедших на биржу после террористических актов 11 сентября 2001). В октябре 2002 года PayPal была куплена eBay за 1,5 млрд долларов США. На момент продажи Маску принадлежали 11,7% акций компании, что позволило ему выручить 165 млн долларов.

SpaceX. В июне 2002 года Маск основал свою третью компанию - SpaceX. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем. Маск в настоящее время является ее CEO и главным инженером. К настоящему времени компанией разработаны два типа потенциально многократных ракет-носителей: Falcon 1 и Falcon 9, а также многоразовый космический корабль Dragon.

В 2006 году прошли испытания первой ракеты-носителя SpaceX - Falcon 1. В результате инженерам удалось вывести на орбиту малайзийский спутник.

В декабре 2008 года NASA подписало с компанией контракт на сумму 1,6 млрд. долларов США на 12 запусков носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon к МКС, в качестве замены кораблей Space Shuttle после прекращения программы их запуска в 2011 году.

В 2012 году глава SpaceX объявил о своих планах по исследованию и колонизации Марса. Он намеревался высадить на Марс сначала небольшое количество людей - 10-15 человек - и большой объем полезного груза вместе с ними (до 100 тонн). Позже, по его расчетам, колонию можно было бы расширить до 80 тыс. человек. По мнению предпринимателя, исследования Марса позволит установить цену на транспортные полеты на планету на уровне $ 500 тыс. - что "вполне приемлемо" для жителей развитых стран, а также положить начало освоению других планет.

Tesla Motors. Tesla Motors была основана через год после создания SpaceX, в 2003 году, в честь сербского ученого Николы Теслы, который является изобретателем электродвигателя с переменным током. Сферой деятельности этой компании является создание экологически чистых электромобилей.

Первый автомобиль, доступный для продажи, Tesla Motors представила в 2008 году под названием Tesla Roadster. И хотя автомобиль не так одобрительно был встречен, Маск и его компания упорно работали над более совершенными электромобилями и в 2011 году была представлена Tesla Model S.

27 сентября 2012 была запущена революционная сеть супер-заправок для путешествия на дальние дистанции.

С 28 января по 2 февраля 2014 года - пять суток, именно столько длилось путешествие через Соединенные Штаты, с западного побережья до восточного. Две Tesla Model S прибыли в Нью-Йорк, установив рекорд скорости для электромобилей, которые пересекли США. Для подзарядки использовались только "суперчарджеры" (электро-заправочные станции). Поездка из Лос-Анжелеса заняла 76 с половиной часов, и стоила $ 0, установив тем самым рекорд Гиннеса.

В конце 2014 года, Tesla Motors представила Tesla Model X - новый электромобиль-кроссовер. В 2016 году была представлена новая бюджетная модель - Tesla Model 3. На 2016 год цена акции компании достигает отметки в $ 231,55, рыночная капитализация составляет $ 29 млрд.

SolarCity. Проект Илона Маска SolarCity также отличается своей амбициозностью. Компания, основанная предпринимателем в 2006 году, занимается производством солнечных панелей для выработки электроэнергии. SolarCity - один из ведущих поставщиков таких панелей во всем мире.

К 2040 году, как считает Маск, солнечная энергетика будет давать до 40% всей электроэнергии в мире. Предприниматель планирует наладить "безотходное производство" - отправлять изношенные автомобильные аккумуляторы на электростанции. Дело в том, что батарея, которая износилась на 30%, непригодна для использования в электрокаре, а на электростанции способна прослужить еще много лет.

Hyperloop. В 2012 году Маск, кроме объявления о своих планах по покорению космоса, анонсировал еще один проект - высокоскоростной трубопроводный пассажирский транспорт Hyperloop. Задумка похожа на капсулы, в которых в больших офисах доставляют документы в другие отделы - только размером в человеческий рост. В одну такую капсулу должно поместиться 28 человек.

Благотворительность. Илон стал председателем правления благотворительного фонда Musk Foundation. В январе 2015 года фонд пожертвовал 10 млн долларов для Института будущего человечества на исследования контроля над искусственным интеллектом.

Награды. Журнал Esquire 2008 включил Маска в список 75 самых влиятельных людей 21-го века. В июне 2011 года он был награжден премией Хайнлайна за достижения в коммерциализации космоса в 500 000 долларов США. В феврале 2011 журнал Forbes внес Маска в список 20 самых влиятельных CEO в возрасте до сорока лет. В 2014 году Маск стал лауреатом Edison Achievement Award.