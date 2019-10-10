Илькявичюс Адамас Олегас

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996-2000 годы проходил обучение в Открытом университете, Бакалавр в области управления бизнесом и компьютерных наук, г. Тель-Авив, Израиль;

В 2005-2007 – Школа бизнеса BMI, Магистр международного делового администрирования BMI-197, г. Копенгаген, Дания.

Сертифицирован в системе проектов ASAP и SAP;

Сертифицированная исполнительная программа лидерства IBM управления;

Сертифицированный Архитектор бизнес-процессов.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2009-2013 годы – генеральный директор, менеджер программы глобальной трансформации бизнеса Eurasian Natural Resources Corporation, управления бизнеса и технологий (ENRC BTS);

С 26 ноября 2013 года – Советник Председателя Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына»;

Главный директор по трансформации бизнеса АО «ФНБ «Самрук - Қазына»;

С ноября 2014 года по апрель 2016 года – член Совета директоров АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

С апреля 2016 года - председатель Совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Фото с сайта railways.kz