Илькявичюс Адамас Олегас
Председатель Совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1996-2000 годы проходил обучение в Открытом университете, Бакалавр в области управления бизнесом и компьютерных наук, г. Тель-Авив, Израиль;
В 2005-2007 – Школа бизнеса BMI, Магистр международного делового администрирования BMI-197, г. Копенгаген, Дания.
Сертифицирован в системе проектов ASAP и SAP;
Сертифицированная исполнительная программа лидерства IBM управления;
Сертифицированный Архитектор бизнес-процессов.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2009-2013 годы – генеральный директор, менеджер программы глобальной трансформации бизнеса Eurasian Natural Resources Corporation, управления бизнеса и технологий (ENRC BTS);
С 26 ноября 2013 года – Советник Председателя Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына»;
Главный директор по трансформации бизнеса АО «ФНБ «Самрук - Қазына»;
С ноября 2014 года по апрель 2016 года – член Совета директоров АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;
С апреля 2016 года - председатель Совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Фото с сайта railways.kz