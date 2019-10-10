Илеуов Азиз Токшалыкович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1992 году окончил Белорусский государственный университет, экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1993-1994 годы - начальник управления BSB-банка;
1994-1995 годы - главный специалист НАИИ Республики Казахстан;
1995-2000 годы -начальник управления, заместитель председателя, и.о. председателя Комитета по внешнему заимствованию Минфина Республики Казахстан;
2000-2001 годы - финансовый директор ЗАО «Almaty Power Consolidated»;
2001-2002 годы - директор департамента логистики ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа»;
2002-2003 годы - начальник управления планирования денежных потоков ЗАО «КазТранс-Газ» и ЗАО «Intergas Central Asia»;
2003-2004 годы - вице-президент АО «МунайТас»;
2004-2007 годы - заместитель генерального директора по экономике ТОО «Казахстанско-китайский трубопровод»;
2007-2009 годы - заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Жетысу»;
2010-2012 годы - советник генерального директора АО «Торговый дом «КазМунайГаз»;
2012-2013 годы - заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» по экономике и финансам;
С 2013 по январь 2015 года - первый заместитель Генерального директора акционерного общества «КазТрансГаз»;
2015-2016 годы - управляющий директор по развитию бизнеса АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».