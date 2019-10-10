Илеуов Азиз Токшалыкович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Белорусский государственный университет, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1993-1994 годы - начальник управления BSB-банка;

1994-1995 годы - главный специалист НАИИ Республики Казахстан;

1995-2000 годы -начальник управления, заместитель председателя, и.о. председателя Комитета по внешнему заимствованию Минфина Республики Казахстан;

2000-2001 годы - финансовый директор ЗАО «Almaty Power Consolidated»;

2001-2002 годы - директор департамента логистики ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа»;

2002-2003 годы - начальник управления планирования денежных потоков ЗАО «КазТранс-Газ» и ЗАО «Intergas Central Asia»;

2003-2004 годы - вице-президент АО «МунайТас»;

2004-2007 годы - заместитель генерального директора по экономике ТОО «Казахстанско-китайский трубопровод»;

2007-2009 годы - заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Жетысу»;

2010-2012 годы - советник генерального директора АО «Торговый дом «КазМунайГаз»;

2012-2013 годы - заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» по экономике и финансам;

С 2013 по январь 2015 года - первый заместитель Генерального директора акционерного общества «КазТрансГаз»;

2015-2016 годы - управляющий директор по развитию бизнеса АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».