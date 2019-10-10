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Иксанова Гульнар Мустахимовна

Иксанова Гульнар Мустахимовна

Председатель комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента Республики Казахстан

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1980 г. окончила философско-экономический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, затем прошла стажировку на кафедре политэкономии. После окончания аспирантуры на этой же кафедре в 1986 году защитила кандидатскую диссертацию.
Имеет степень кандидата экономических наук. 



ОПЫТ РАБОТЫ:

1986 - 1994 годы -  преподавала политическую экономию в Казахском государственном университете, в Казахском сельскохозяйственном институте; 
1994 - 2011 годы -  работала в сфере телерадиовещания: в РКТРК «Телевидение и радио Казахстана» - советником президента, вице- президентом; в телекомпании «ТАН» - вице-президентом, в МГТРК «Мир» - референтом; в АО «Агентство «Хабар» - референтом, вице-президентом, генеральным директором, советником Председателя Совета директоров, председателем Совета директоров, председателем Правления;

2014 год - избрана председателем комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента РК.
Является членом Политсовета НДП «Нур Отан», членом Национальной Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК. 
Награждена орденом «Курмет», медалями, Лауреат премии Президента РК в области СМИ.



Иксанова Гульнар Мустахимовна
Иксанова Гульнар Мустахимовна
Председатель комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента Республики Казахстан
Персональная справка