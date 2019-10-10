Ихданов Акылбек Жамелович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1988 годы - экономист министерства жилищно-коммунального хозяйства. Инженер-нормировщик Алматинского завода тяжелого машиностроения КазССР;

1988-1991 годы - экономист Республиканского центра НОТ, младший научный сотрудник Казахского филиала ВНИИ труда;

1991-1996 годы - главный экономист, начальник отдела - заместитель начальника управления, начальник отдела Министерства труда Республики Казахстан;

1996-2004 годы - эксперт, старший эксперт, государственный инспектор организационно-контрольного отдела, отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан;

2004-2008 годы - главный инспектор организационно-контрольного отдела, отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан;

2008-2009 годы - руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области;

2009-2014 годы - советник первого заместителя председателя народно-демократической партии «Нур Отан». Директор департамента организационно-кадровой работы центрального аппарата, руководитель аппарата фракции «Нур Отан» в мажилисе;

2014-2016 годы - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК;

С мая 2016 года - руководитель Центрального аппарата партии «Нұр Отан».

Фото с nurotan.kz