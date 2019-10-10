Игембаев Кусаин Абзалбекович
Первый заместитель Главного военного прокурора, председатель общественного объединения «Ассоциация военных юристов»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1984 году окончил Карагандинский государственный университет, юрист.
Полковник юстиции.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1986-1987 годы - следователь прокуратур города Жезказган и Жанааркинского района;
1987-1988 годы - исполняющий обязанности следователя прокуратуры Жезказганской области;
1988-1992 годы - старший следователь прокуратуры города Балхаш;
1992-1993 годы - судья Балхашского городского суда, старший помощник природоохранного прокурора;
1993-1998 годы - заместитель прокурора города Балхаш, начальник отдела прокуратуры Карагандинской области;
1998-2001 годы - прокурор Жанааркинского района Карагандинской области;
2001-2002 годы - прокурор Бухар-Жырауского района Карагандинской области;
2001-2006 годы - прокурор города Темиртау;
2006-2008 годы - первый заместитель прокурора Карагандинской области;
2008-2010 годы - заместитель Главного военного прокурора;
2010-2012 годы - военный прокурор Восточного региона;
С 2012 года по настоящее время - первый заместитель Главного военного прокурора;
С октября 2014 года - председатель общественного объединения «Ассоциация военных юристов».
Награжден Орденом «Айбын» ІІ степени.