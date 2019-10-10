Игембаев Кусаин Абзалбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончил Карагандинский государственный университет, юрист.

Полковник юстиции.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1986-1987 годы - следователь прокуратур города Жезказган и Жанааркинского района;

1987-1988 годы - исполняющий обязанности следователя прокуратуры Жезказганской области;

1988-1992 годы - старший следователь прокуратуры города Балхаш;

1992-1993 годы - судья Балхашского городского суда, старший помощник природоохранного прокурора;

1993-1998 годы - заместитель прокурора города Балхаш, начальник отдела прокуратуры Карагандинской области;

1998-2001 годы - прокурор Жанааркинского района Карагандинской области;

2001-2002 годы - прокурор Бухар-Жырауского района Карагандинской области;

2001-2006 годы - прокурор города Темиртау;

2006-2008 годы - первый заместитель прокурора Карагандинской области;

2008-2010 годы - заместитель Главного военного прокурора;

2010-2012 годы - военный прокурор Восточного региона;

С 2012 года по настоящее время - первый заместитель Главного военного прокурора;



С октября 2014 года - председатель общественного объединения «Ассоциация военных юристов».

Награжден Орденом «Айбын» ІІ степени.