Игали Марат Несипкалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Актюбинский педагогический институт, преподаватель истории и географии;

В 1999 году - Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы;

В 2002 году - Алматинский институт экономики и статистики, экономист;

В 2006 году - Костанайский государственный университет, юриспруденция;

1995-1999 годы - Учился в аспирантуре Казахского национального университета им. аль-Фараби.

Кандидат политических наук, докторант кафедры политологии Казахского национального университета им. аль-Фараби.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1999-2003 годы – эксперт Аналитического центра Совета Безопасности Республики Казахстан;

2001-2003 годы – работал в банковской сфере;

2003-2005 годы – руководитель аппарата акима Актюбинской области;

2005-2006 годы – руководитель пресс-службы Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен»;

В 2006 году работал в Республиканском общественном штабе Нурсултана Назарбаева, был экспертом, главным инспектором отдела организационно-контрольной работы Администрации Президента Республики Казахстан. Позже – советник министра охраны окружающей среды Республики Казахстан;

2008-2009 годы – заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан;

В 2009 году – эксперт секретариата центрального аппарата НДП «Нур Отан»;

2009-2010 годы – директор департамента информации и анализа центрального аппарата НДП «Нур Отан»;

В 2010 году – заместитель председателя Комитета торговли министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

2009-2012 годы – советник заместителя премьер-министра Республики Казахстан;

2012-2013 годы – директор департамента административно-кадровой работы министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

2013-2014 годы - председатель комитета индустрии туризма министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С октября 2014 года - директор департамента кадровой работы министерства по инвестициям и развитию РК.

С 12 мая 2017 года - заместитель председателя АО "Казконтент"

С 27 октября 2017 года по 17 августа 2018 года - советник акима Акмолинской области

С 17 августа 2018 года - Заместитель акима Акмолинской области



