Игали Марат Несипкалиевич
Заместитель акима Акмолинской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1995 году окончил Актюбинский педагогический институт, преподаватель истории и географии;
В 1999 году - Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы;
В 2002 году - Алматинский институт экономики и статистики, экономист;
В 2006 году - Костанайский государственный университет, юриспруденция;
1995-1999 годы - Учился в аспирантуре Казахского национального университета им. аль-Фараби.
Кандидат политических наук, докторант кафедры политологии Казахского национального университета им. аль-Фараби.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1999-2003 годы – эксперт Аналитического центра Совета Безопасности Республики Казахстан;
2001-2003 годы – работал в банковской сфере;
2003-2005 годы – руководитель аппарата акима Актюбинской области;
2005-2006 годы – руководитель пресс-службы Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен»;
В 2006 году работал в Республиканском общественном штабе Нурсултана Назарбаева, был экспертом, главным инспектором отдела организационно-контрольной работы Администрации Президента Республики Казахстан. Позже – советник министра охраны окружающей среды Республики Казахстан;
2008-2009 годы – заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан;
В 2009 году – эксперт секретариата центрального аппарата НДП «Нур Отан»;
2009-2010 годы – директор департамента информации и анализа центрального аппарата НДП «Нур Отан»;
В 2010 году – заместитель председателя Комитета торговли министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;
2009-2012 годы – советник заместителя премьер-министра Республики Казахстан;
2012-2013 годы – директор департамента административно-кадровой работы министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
2013-2014 годы - председатель комитета индустрии туризма министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
С октября 2014 года - директор департамента кадровой работы министерства по инвестициям и развитию РК.
С 12 мая 2017 года - заместитель председателя АО "Казконтент"
С 27 октября 2017 года по 17 августа 2018 года - советник акима Акмолинской области
С 17 августа 2018 года - Заместитель акима Акмолинской области