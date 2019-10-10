Идрисов Канат Муратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Кокчетавский филиал Целиноградского сельскохозяйственного института по специальности агрономия.

В 1997 году - Республиканский межотраслевой институт учета и статистики по специальности бухгалтер-экономист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1992 по 2006 год — работал в налоговых органах Акмолинской области.

С 2006 по 2008 год — заместитель директора«ГНПП Бурабай».

С 2008 по 2018 год — работал в Управлении делами президента Республики Казахстан на должности заведующего отделом по управлению подведомственными организациями.

17 января 2017 года - назначен заместителем Акима Акмолинской области по вопросам индустрии и инвестиций