Идрисов Ерлан Абильфаизович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР;

В 1992 году - дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР, специалист-международник.

Владеет английским, хинди, урду, французским языками.



Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посол.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1981-1985 годы - референт-переводчик объединения «Тяжпромэкспорт» Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям, город Карачи (Пакистан);

1985-1990 годы - второй секретарь консульского отдела, первый секретарь - помощник министра, заведующий отделом печати и информации, советник по международным экономическим отношениям, заведующий отделом государственного протокола Министерства иностранных дел Казахской ССР;

В 1991 году - сотрудник группы внешней политики Посольства СССР в Индии;

1992-1995 годы - первый секретарь Постоянного представительства Республики Казахстан при ООН;

1995-1996 годы - начальник управления стран Америки, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

1996-1997 годы - помощник Президента Республики Казахстан;

1997-1999 годы - первый заместитель министра, директор департамента, вице-министр иностранных дел Республики Казахстан;

1999-2002 годы - министр иностранных дел Республики Казахстан;



С января по июнь 2002 года - первый вице-министр иностранных дел Республики Казахстан;

2002-2007 годы - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Швеции, Норвегии и Ирландии по совместительству;

2007-2012 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, в Федеративной Республике Бразилия по совместительству;

С сентября 2012 года - министр иностранных дел Республики Казахстан, переназначен - с апреля 2014 года; переназначен - с 30 апреля 2015 года и с 13 сентября 2016 года;

28 декабря 2016 года - указом президента освобожден от должности министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу.

30 декабря 2016 года назначен послом Республики Казахстан в Великобритании.

15 февраля 2017 года назначен послом Республики Казахстан в Великобритании и Северной Ирландии

Награжден орденами «Құрмет» и «Парасат», юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», юбилейной медалью «Астана», юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», медалью «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», юбилейной медалью «Астананың 10-жылдығы» и медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» и Благодарностью Президента.

Женат. Супруга: Идрисова Нурилла Анарбековна (1959).

Воспитывает троих детей: сыновья - Данияр (1983), Альжан (1998), дочь - Айгерим (1986).



































