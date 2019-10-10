Идрисов Аскар Абылайулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Жезказганский университет им. О.А. Байконурова;

Казахский национальный технический университет.

Кандидат экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1997-1998 годы – ассистент Жезказганского университета;

В 1999 году – ведущий, главный специалист Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса;

1999-2001 годы – главный специалист Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса, специалист ЗАО «ННК «Казахойл»;

2001-2003 годы – начальник управления АРЕМ Республики Казахстан, начальник управления Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

2003-2008 годы – консультант, главный консультант, заведующий сектором Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

2008-2012 годы – государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан;

2012-2013 годы – руководитель аппарата акима Карагандинской области;

С марта по сентябрь 2013 года – аким города Сатпаева Карагандинской области;

2013-2014 годы – заместитель директора департамента управления активами Центрального аппарата партии «Нур Отан»;

2014-2016 годы - занимал должность директора Департамента управления активами партии «Нур Отан»;

С января 2016 года - аким города Сатпаев Карагандинской области.

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