Ибрагимова Ляззат Еркеновна
Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1994 году окончила Акмолинский сельскохозяйственный институт с отличием по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК»;
В 2003 году – Евразийский гуманитарный институт, с отличием по специальности «Юриспруденция».
Кандидат экономических наук.
В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Управление накопительной пенсионной системой Республики Казахстан».
С 2003 года занимается изучением проблем эффективности государственной поддержки малого и среднего бизнеса, имеет более 30 научных публикаций и 3 учебно-методических пособия.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1995-2001 годы - преподаватель экономического факультета Евразийского государственного университета им. Л.Гумилева;
В 2004 году работала национальным экспертом по экономическому развитию проекта ПРООН РК;
2004-2009 годы - возглавляла департаменты анализа и стратегии развития, обучения и консалтинга, корпоративного развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»;
В 2009 году работала главным менеджером департамента специальных программ, Дирекции по управлению финансовыми институтами и институтами развития АО «ФНБ «Самрук-Қазына»;
Независимый директор-член Совета директоров некоммерческого АО «Холдинг «Кәсіпқор»;
2009-2011 годы - заместитель Председателя, И.о. председателя Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»;
С апреля 2009 по январь 2016 года - председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Курировала заместителей председателя правления, советников и помощников председателя, управляющих директоров, Департамент международного сотрудничества и дистанционного консалтинга, HR-службу и региональные филиалы Фонда «Даму»;
С февраля 2016 года по январь 2017 года - заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек»;
С 10 июня 2016 года - председатель совета директоров Казахстанской ипотечной компании;
С 23 января 2017 года - председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».