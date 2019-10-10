Ибрагимова Ляззат Еркеновна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончила Акмолинский сельскохозяйственный институт с отличием по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК»;

В 2003 году – Евразийский гуманитарный институт, с отличием по специальности «Юриспруденция».

Кандидат экономических наук.

В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Управление накопительной пенсионной системой Республики Казахстан».



С 2003 года занимается изучением проблем эффективности государственной поддержки малого и среднего бизнеса, имеет более 30 научных публикаций и 3 учебно-методических пособия.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1995-2001 годы - преподаватель экономического факультета Евразийского государственного университета им. Л.Гумилева;

В 2004 году работала национальным экспертом по экономическому развитию проекта ПРООН РК;

2004-2009 годы - возглавляла департаменты анализа и стратегии развития, обучения и консалтинга, корпоративного развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»;

В 2009 году работала главным менеджером департамента специальных программ, Дирекции по управлению финансовыми институтами и институтами развития АО «ФНБ «Самрук-Қазына»;

Независимый директор-член Совета директоров некоммерческого АО «Холдинг «Кәсіпқор»;

2009-2011 годы - заместитель Председателя, И.о. председателя Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»;



С апреля 2009 по январь 2016 года - председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Курировала заместителей председателя правления, советников и помощников председателя, управляющих директоров, Департамент международного сотрудничества и дистанционного консалтинга, HR-службу и региональные филиалы Фонда «Даму»;

С февраля 2016 года по январь 2017 года - заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек»;

С 10 июня 2016 года - председатель совета директоров Казахстанской ипотечной компании;



С 23 января 2017 года - председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

