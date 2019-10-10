Ибраев Марлен

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева по специальности«Экономика и менеджмент»

в 2002 году — Академию юриспруденции Высшей школы права«Әділет» по специальности«Правоведение». В 2004 году получил степень магистра в области права европейской интеграции в Лейпцигском университете.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2002 году. С 2002 по 2006 годы — работал в структуре Министерства иностранных дел РК.

С 2006 по 2007 годы — работал в АО «Центр международных программ».

С 2007 по 2010 годы — работал в банковском секторе.

С 2010 по 2016 годы — занимал должности третьего секретаря Международно-правового департамента МИД РК, а также третьего, второго, первого секретаря Посольства РК в Швейцарской Конфедерации.

С 2016 по 2017 годы — заведующий сектором оперативной информации Информационно-аналитического центра КПМ РК.

С 2017 по 2018 годы — заместитель заведующего ИАЦ КПМ РК.

С 12 мая 2018 года - Заведующий Информационно-аналитическим центром Канцелярии премьер-министра