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Ибраев Абай Сарсембаевич

Ибраев Абай Сарсембаевич

Аким Житикаринского района

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1995-2003 годы - работал в Налоговом комитете по Житикаринскому району на должностях налогового инспектора, начальника отдела учета,  начальника отдела информационного обеспечения и учета, заместителя председателя налогового комитета, начальника организационно-правового отдела, начальника отдела аудита;
2003-2006 годы  - председатель правления ТОО Сельское кредитное товарищество «Жәрдем»;
2006-2010 годы – начальник Житикаринского отделения АО «Казкоммерцбанк»;
2010-2011 годы -  работал в должности начальника отдела экономики и финансов ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области»;
2011-2015 годы - заместитель акима Житикаринского района по экономике.



С сентября 2015 года - аким Житикаринского района Костанайской области.

Источник фото: kstnews.kz



Ибраев Абай Сарсембаевич
Ибраев Абай Сарсембаевич
Аким Житикаринского района
Персональная справка