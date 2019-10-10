Ибраев Абай Сарсембаевич
Аким Житикаринского района
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1995 году окончил Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1995-2003 годы - работал в Налоговом
комитете по Житикаринскому району на должностях налогового инспектора,
начальника отдела учета, начальника отдела информационного обеспечения и
учета, заместителя председателя налогового комитета, начальника
организационно-правового отдела, начальника отдела аудита;
2003-2006 годы - председатель правления ТОО Сельское кредитное товарищество «Жәрдем»;
2006-2010 годы – начальник Житикаринского отделения АО «Казкоммерцбанк»;
2010-2011 годы - работал в должности начальника отдела экономики и финансов ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области»;
2011-2015 годы - заместитель акима Житикаринского района по экономике.
С сентября 2015 года - аким Житикаринского района Костанайской области.
Источник фото: kstnews.kz