Ибраев Абай Сарсембаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК».



ОПЫТ РАБОТЫ:

1995-2003 годы - работал в Налоговом комитете по Житикаринскому району на должностях налогового инспектора, начальника отдела учета, начальника отдела информационного обеспечения и учета, заместителя председателя налогового комитета, начальника организационно-правового отдела, начальника отдела аудита;

2003-2006 годы - председатель правления ТОО Сельское кредитное товарищество «Жәрдем»;

2006-2010 годы – начальник Житикаринского отделения АО «Казкоммерцбанк»;

2010-2011 годы - работал в должности начальника отдела экономики и финансов ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области»;

2011-2015 годы - заместитель акима Житикаринского района по экономике.

С сентября 2015 года - аким Житикаринского района Костанайской области.

Источник фото: kstnews.kz