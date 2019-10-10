Ибатов Марат Кенесович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году с отличием окончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».



Академическое звание: профессор, иностранный член Академии горных наук (РФ, 2014 г.);

Ученая степень: доктор технических наук.



Автор более 200 научно-методических трудов

ОПЫТ РАБОТЫ:

1983-1987 годы – старший инженер, младший научный сотрудник, стажер-исследователь Карагандинского политехнического института;



1987-1990 годы – аспирант Московского автомобильно-дорожного института;

1991-1997 годы – ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, председатель профкома преподавателей и сотрудников Карагандинского политехнического института;

1997-2007 годы - декан транспортно-дорожного факультета Карагандинского государственного технического университета;

2007-2008 годы - проректор по учебной работе Карагандинского государственного технического университета;



2008-2012 годы – заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт», первый проректор Карагандинского государственного технического университета;



2012-2016 годы - ректор Карагандинского государственного индустриального университета;

С декабря 2016 года - ректор Карагандинского государственного технического университета.

Награжден Почетными грамотами Министерства образования РК, Почетными грамотами МОН РК, Почетной грамотой Национальной академии наук РК, Почетной грамотой ЦК профсоюза работников образования и науки РК, орденом «Звезда славы. Экономика Казахстана» по результатам Национального бизнес-рейтинга «Лидер отрасли 2014».

В 2005 году присвоено звание «Заслуженный работник КарГТУ», в 2006 году награжден нагрудным знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан», в 2008 году награжден медалью «10 жыл Астана», в 2013 году - нагрудным знаком «Белсенді қызметі үшін» НДП «Нур Отан», золотой медалью имени А.Байтурсынова Ассоциации ВУЗов РК и государственной наградой – медалью «Ерен еңбегі үшін», в 2015 году - медалью «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» и «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».



Источник фото: сайт kgiu.kz





