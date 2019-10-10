Ибатов Марат Кенесович
Ректор Карагандинского государственного технического университета
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1983 году с отличием окончил Московский автомобильно-дорожный
институт (МАДИ) по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».
Академическое звание: профессор, иностранный член Академии горных наук (РФ, 2014 г.);
Ученая степень: доктор технических наук.
Автор более 200 научно-методических трудов
ОПЫТ РАБОТЫ:
1983-1987 годы – старший инженер, младший научный сотрудник,
стажер-исследователь Карагандинского политехнического института;
1987-1990 годы – аспирант Московского автомобильно-дорожного института;
1991-1997 годы – ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, председатель профкома преподавателей и сотрудников Карагандинского политехнического института;
1997-2007 годы - декан транспортно-дорожного факультета Карагандинского государственного технического университета;
2007-2008 годы - проректор по учебной работе Карагандинского государственного технического университета;
2008-2012 годы – заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт», первый проректор Карагандинского государственного технического университета;
2012-2016 годы - ректор Карагандинского государственного индустриального университета;
С декабря 2016 года - ректор Карагандинского государственного технического университета.
Награжден Почетными грамотами Министерства образования РК, Почетными грамотами МОН РК, Почетной грамотой Национальной академии наук РК, Почетной грамотой ЦК профсоюза работников образования и науки РК, орденом «Звезда славы. Экономика Казахстана» по результатам Национального бизнес-рейтинга «Лидер отрасли 2014».
В 2005 году
присвоено звание «Заслуженный работник КарГТУ», в 2006 году награжден нагрудным
знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан», в 2008 году
награжден медалью «10 жыл Астана», в 2013 году - нагрудным знаком
«Белсенді қызметі үшін» НДП «Нур Отан», золотой медалью имени А.Байтурсынова
Ассоциации ВУЗов РК и государственной наградой – медалью «Ерен еңбегі үшін», в 2015 году - медалью «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» и
«Қазақстан Конституциясына 20 жыл».
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