Хусаинов Галим

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2005 году окончил экономический факультет Омского государственного университета им.Ф.М. Достоевского с отличием, имеет степень MBA, завершает обучение по программе ACCA.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Начал свою трудовую деятельность в ООО «Омск-Полимер», позже в 2009 году продолжил свою профессиональную деятельность на должности заместителя генерального директора по экономике и финансам в АО СП «Заречное».

С 2011 года по настоящее время работает в команде председателя Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» Бахытбека Байсеитова.

С мая 2017 осуществлял деятельность в Банке ЦентрКредит в качестве управляющего директора-члена правления.

23 сентября 2017 года - Председатель правления АО "БанкЦентрКредит"