Хорошун Сергей Михайлович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1990-1995 года – прораб, начальник потока ПСО «Целинограджилстрой».

В 1995-1998 годы – инспектор Акмолинской Железной дороги.

В 1998-2000 годы – начальник отдела, заместитель начальника УКС ГКП «Горкоммунхоз».

В 2000-2003 году – директор департамента коммунального хозяйства города Астаны.

В 2003-2004 годы – директор ТОО «Лига-Полис».

В 2004-2005 годы – директор департамента коммунального хозяйства города Астаны.

В 2005-2006 годы – директор департамента энергетики и коммунального хозяйства города Астаны.

С сентября 2006 года – первый заместитель акима города Астаны.

Награжден орденом «Курмет» (12.12.2005).