Хикметов Аскар Кусупбекович

Образование:

1995 - 1999 - Бакалавриат, КазНУ им. аль-Фараби, специальность: прикладная математика.

1999 - 2001 - Магистратура, КазНУ им. аль-Фараби, Академическая степень: Магистр Математики

2001 - 2003 - Аспирантура, КазНУ им. аль-Фараби, Специальность: 05.13.18-математическое моделирование, численные методы

30.06.2011 - Кандидат физико-математических наук, защищена кандидатская диссертация по теме «Моделирование турбулентных течений в стратифицированной среде», по специальности 05.13.18-математическое моделирование, численные методы и комплекс программ.

Опыт работы:

09.2001 - 10.2002 - Инженер партии автоматизации и обработки наблюдений, Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МОН РК.

партии автоматизации и обработки наблюдений, Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МОН РК. 10.2002 - 09.2004 - Специалист 1-ой категории кафедры компьютерных и вычислите тельных технологий механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби.

кафедры компьютерных и вычислите тельных технологий механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби. 09.2004 - 09.2010 - Старший преподаватель кафедры математического и компьютерного моделирования механико-математического факультета КазНУ им. аль- Фараби.

09.2010 - 09.2011 - Заведующий лабораторией вычислительных и информационных технологий механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби.

вычислительных и информационных технологий механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби. 09.2011 - 09.2013 - Заместитель декана механико-математического факультета по научно- инновационной деятельности и международным связям КазНУ им. аль- Фараби.

механико-математического факультета по научно- инновационной деятельности и международным связям КазНУ им. аль- Фараби. 09.2013 - 02.2014 - Начальник учебно-методического управления ДАВ, КазНУ им. аль-Фараби.

КазНУ им. аль-Фараби. 02.2014 - 12.2016 - Директор департамента по академическим вопросам, КазНУ им. аль-Фараби.

КазНУ им. аль-Фараби. 12.2016 - 04.2021 - Проректор по учебной работе , КазНУ им. аль-Фараби.

КазНУ им. аль-Фараби. С 07.2021 - по настоящее время - Ректор Международный университет информационных технологий(МУИТ).

Имеет более 70 публикаций и 1 монографию.