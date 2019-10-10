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Хайруллин Рахметулла Сайфуллинович

Хайруллин Рахметулла Сайфуллинович

Председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1979 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1979-1980 годы - стажер в прокуратуре Пролетарского района города Актюбинск;

1980-1982 годы - следователь, старший следователь прокуратуры Фрунзенского района города Актюбинск;

1982-1992 годы - прокурор следственного отдела, старший следователь, следователь областной прокуратуры по отделу внутренних дел, начальник следственного отдела прокуратуры Актюбинской области;

1992-1993 годы - старший прокурор Управления правового обеспечения Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, старший помощник генерального прокурора по международно-правовым вопросам;

1993-1994 годы - заместитель начальника Управления общего надзора Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

1994-1995 годы - консультант государственного советника Республики Казахстан, консультант отдела обеспечения законности, правопорядка и судебной реформы Аппарата Президента Республики Казахстан;

1995-1997 годы - начальник Управления по надзору за законностью судебных актов, начальник Управления по надзору за законностью судебных постановлений и исполнение наказаний по уголовным делам, начальник отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2001-2002 годы - западно-Казахстанский транспортный прокурор города Актобе;

2002-2003 годы - прокурор Восточно-Казахстанской области;

2003-2004 годы - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2003-2004 годы - первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2005-2006 годы - заместитель прокурора города Алматы;

2006-2007 годы - заместитель Юго-Восточного регионального транспортного прокурора;

2007-2010 годы - председатель коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда;

2010-2012 годы - председатель апелляционной судебной коллегии Актюбинского областного суда;

2012-2013 - председатель районного суда № 2 Сарыаркинского района города Астаны;

2013-2014 годы - председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда;

С 6 мая 2014 года - председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».





Хайруллин Рахметулла Сайфуллинович
Хайруллин Рахметулла Сайфуллинович
Председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда
Персональная справка