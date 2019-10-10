Хайруллин Рахметулла Сайфуллинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1979 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1979-1980 годы - стажер в прокуратуре Пролетарского района города Актюбинск;

1980-1982 годы - следователь, старший следователь прокуратуры Фрунзенского района города Актюбинск;

1982-1992 годы - прокурор следственного отдела, старший следователь, следователь областной прокуратуры по отделу внутренних дел, начальник следственного отдела прокуратуры Актюбинской области;

1992-1993 годы - старший прокурор Управления правового обеспечения Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, старший помощник генерального прокурора по международно-правовым вопросам;

1993-1994 годы - заместитель начальника Управления общего надзора Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

1994-1995 годы - консультант государственного советника Республики Казахстан, консультант отдела обеспечения законности, правопорядка и судебной реформы Аппарата Президента Республики Казахстан;

1995-1997 годы - начальник Управления по надзору за законностью судебных актов, начальник Управления по надзору за законностью судебных постановлений и исполнение наказаний по уголовным делам, начальник отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2001-2002 годы - западно-Казахстанский транспортный прокурор города Актобе;

2002-2003 годы - прокурор Восточно-Казахстанской области;

2003-2004 годы - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2003-2004 годы - первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2005-2006 годы - заместитель прокурора города Алматы;

2006-2007 годы - заместитель Юго-Восточного регионального транспортного прокурора;

2007-2010 годы - председатель коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда;

2010-2012 годы - председатель апелляционной судебной коллегии Актюбинского областного суда;

2012-2013 - председатель районного суда № 2 Сарыаркинского района города Астаны;

2013-2014 годы - председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда;

С 6 мая 2014 года - председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда.



Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».



