Хайруллин Рахметулла Сайфуллинович
Председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1979 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1979-1980 годы - стажер в прокуратуре Пролетарского района города Актюбинск;
1980-1982 годы - следователь, старший следователь прокуратуры Фрунзенского района города Актюбинск;
1982-1992 годы - прокурор следственного отдела, старший следователь, следователь областной прокуратуры по отделу внутренних дел, начальник следственного отдела прокуратуры Актюбинской области;
1992-1993 годы - старший прокурор Управления правового обеспечения Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, старший помощник генерального прокурора по международно-правовым вопросам;
1993-1994 годы - заместитель начальника Управления общего надзора Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
1994-1995 годы - консультант государственного советника Республики Казахстан, консультант отдела обеспечения законности, правопорядка и судебной реформы Аппарата Президента Республики Казахстан;
1995-1997 годы - начальник Управления по надзору за законностью судебных актов, начальник Управления по надзору за законностью судебных постановлений и исполнение наказаний по уголовным делам, начальник отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
2001-2002 годы - западно-Казахстанский транспортный прокурор города Актобе;
2002-2003 годы - прокурор Восточно-Казахстанской области;
2003-2004 годы - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
2003-2004 годы - первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
2005-2006 годы - заместитель прокурора города Алматы;
2006-2007 годы - заместитель Юго-Восточного регионального транспортного прокурора;
2007-2010 годы - председатель коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда;
2010-2012 годы - председатель апелляционной судебной коллегии Актюбинского областного суда;
2012-2013 - председатель районного суда № 2 Сарыаркинского района города Астаны;
2013-2014 годы - председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда;
С 6 мая 2014 года - председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда.
Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».