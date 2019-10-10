Хасенов Сакташ Сатыбалдович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт), ученый- агроном.

Кандидат сельскохозяйственных наук, тема диссертации: «Биоэкологическое особенности итальянской саранчи и усовершенствование защитных мероприятий против нее в Акмолинской области.







ОПЫТ РАБОТЫ:

1982-1998 годы - главный агроном, секретарь парткома, директор совхозов Костанайской области;

1998-1999 годы - начальник Костанайской областной станции защиты растений;

1999-2000 годы - начальник Костанайского областного территориального управления Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

2000-2005 годы - директор департамента защиты и карантина растений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

2005-2006 годы - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

2006-2007 годы - директор департамента защиты и карантина растений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

2007-2008 годы - первый заместитель председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

2008-2010 годы - генеральный директор АО «Астана-Онiм»;

С марта по август 2010 года - заместитель председателя, исполняющий обязанности председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ Республики Казахстан;

2010-2011 годы - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

2011-2015 годы - председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

С июня 2015 года - председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК.

Награжден орденом «Құрмет» в 2006 году.





