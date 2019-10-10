Хасанов Даулетжан Кенесулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил сельскохозяйственный институт Западно-Казахстанской области по специальности экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую карьеру начал в 1993 году с должности заместителя бухгалтера АО «Тениз»;

1998-2004 годы работал в акционерном обществе «Озенмунайгаз» заместителем главного бухгалтера. Имеет опыт работы в нефтяных предприятиях Алматы: «Каспий Нефть-ТМЕ», «EuroAsiaGroup»;

2004-2006 годы - возглавлял департамент финансов производственного филиала компании «Ембімұнайгаз»;

2006-2009 годы - работал в ТОО «Қазгермұнай» заместителем руководителя департамента финансов и экономики;

2012-2013 годы - генеральный директор ТОО «Управление технологического транспорта и обслуживание скважин» АО РД «КазМунайГаз»;

2013-2016 годы - президент АО «Каражанбасмунай»;

С апреля 2016 года - генеральный директор АО «Озенмунайгаз»;

С мая 2016 года - избран членом правления АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

Фото с сайта lada.kz