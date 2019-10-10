Хамзаев Алмаз Насреддинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1977 году — окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков,

В 1990 — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР. Чрезвычайный и Полномочный Посол.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1977 году — стажер-преподаватель АПИИЯ.

С 1978 по 1988 годы — второй секретарь протокольного отдела, отдела печати и информации, помощник министра — первый секретарь протокольного отдела, консульского отдела, заведующий протокольным отделом, отделом печати и информации, и.о. генерального секретаря Министерства иностранных дел Казахской ССР.

С 1988 по 1990 годы — слушатель Дипломатической академии.

С 1990 по 1992 годы — начальник управления государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1992 по 1996 годы — советник Посольства Республики Казахстан в США.

С 1996 по 1998 годы — советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Великобритании, заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан, директор департамента стран Европы и Америки Министра иностранных дел, вице-министр — директор 3-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 1998 году — вице-министр иностранных дел Республики Казахстан.

С 1998 по 2004 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Испании, постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству.

С 2004 по 2012 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Итальянской Республике.

С 2005 по 2009 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Греческой Республике.

С 2005 по 2012 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Мальта по совместительству.

С 2008 по 2012 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Сан-Марино по совместительству.

С 2012 по 2018 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, Глава Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора(НАТО) по совместительству.