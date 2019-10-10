Хамитов Рустэм Закиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Среднюю школу № 115 закончил в 1971 году в Уфе. В 1977 году окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана по специальности «Двигатели летательных аппаратов». Имеет степень доктора технических наук по проблемам автоматизированных систем управления. Автор более 100 научных публикаций.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1977—1978 годах — помощник мастера, мастер Уфимского моторостроительного производственного объединения.

В 1978—1986 годах — инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Уфимского авиационного института.

В 1986—1988 годах — заведующий лабораторией по наземному использованию авиадвигателей.

С 1988 года — руководитель научно-производственного отдела Восточного филиала Всесоюзного научно-исследовательского института по строительству магистральных трубопроводов.

С 1990 года по 1993 год — народный депутат Верховного совета Башкирской АССР, председатель комиссии по экологии и рациональному использованию природных ресурсов.

В 1993—1994 годах — директор Института прикладной экологии и природопользования Республики Башкортостан.

С 1994 года — Министр Республики Башкортостан по охране окружающей среды, природопользованию, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

С 1996 года — Министр Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности, член совета безопасности Республики Башкортостан.

С августа 1999 года — руководитель департамента предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России (Москва).

С 2000 года — главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Сергея Владиленовича Кириенко.

В 2002 году — исполняющий обязанности заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В аппарате полпреда курировал вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений, координировал деятельность территориальных органов МЧС России, Министерства по налогам и сборам и Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации.

..."Мы можем сказать, что добились поставленной цели, когда каждая семья, каждый житель Башкортостана лично почуствует реальные улучшения в своей жизни, а не будет узнавать о них из передач по телевидению, или статей в газетах, или из выступлений президента. А до этого нам надо еще работать и работать"

Р. Хамитов

С февраля 2003 года — руководитель межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам № 4 (курировал предприятия энергетики) Министерства Российской Федерации по налогам и сборам.

С октября 2003 года — начальник управления крупнейших налогоплательщиков Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (с марта 2004 года Федеральной налоговой службы).

22 марта 2004 года — 20 мая 2009 года — руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), подчиненного Министерству природных ресурсов Российской Федерации. Находясь на посту главы агентства, предлагал упразднить водоохранные зоны[12], требовал повысить плату за пользование водными объектами[13], вёл переговоры с Китаем по поводу компенсаций за загрязнение реки Амур[14], рассматривал проект строительства канала «Каспий-Азов»[15].

С июля 2009 года — заместитель председателя правления ОАО «РусГидро».

15 июля 2010 года Президент Российской Федерации Д. А. Медведев принял отставку президента Башкирии Муртазы Рахимова и назначил Хамитова временно исполняющим обязанности президента республики[16].

с 15 июля 2010 года по 19 мая 2011 года — совмещал должность Президента с Председателем Правительства.

19 июля 2010 года Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан утвердил Р. З. Хамитова в должности Президента Республики Башкортостан[17].

с 6 августа 2012 года снова совмещает должность Председателя Правительства Республики с Президентом.