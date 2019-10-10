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Хамитов Бекболат Сабитович

Хамитов Бекболат Сабитович

Заместитель Председателя Правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Республиканскую физико-математическую школу, г. Алматы;

В 2002 году получил степень бакалавра наук Университета Массачусетс, Бостон, МА, США. Специальность — «Менеджмент и экономика».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в американской нефтегазовой компании Chevron.
2004-2008 годы — занимал руководящую должность в АО «Центр маркетингово-аналитических исследований»;
2011-2014 годы - руководил филиалом в г. Астане ТОО «AlFalahInvestmentManagement(Kazakhstan)» Казахстано-Абу-Дабийского инвестиционного фонда;
2014-2016 годы - возглавлял АО «Единый регистратор ценных бумаг», являющегося инфраструктурной компанией рынка ценных бумаг;


С апреля 2016 года - управляющий директор - член правления, заместитель Председателя Правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»;

С января 2017 года - решением единственного акционера (АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг«Зерде») избран членом Совета директоров АО «Казтелерадио».

Источник фото: сайт zerde.gov.kz



Хамитов Бекболат Сабитович
Хамитов Бекболат Сабитович
Заместитель Председателя Правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»
Персональная справка