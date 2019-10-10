Хамитов Бекболат Сабитович
Заместитель Председателя Правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1995 году окончил Республиканскую физико-математическую школу, г. Алматы;
В 2002 году получил
степень бакалавра наук Университета Массачусетс, Бостон, МА,
США. Специальность — «Менеджмент и экономика».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в американской нефтегазовой
компании Chevron.
2004-2008 годы — занимал руководящую должность в АО «Центр маркетингово-аналитических исследований»;
2011-2014 годы - руководил филиалом в г. Астане ТОО «AlFalahInvestmentManagement(Kazakhstan)» Казахстано-Абу-Дабийского инвестиционного фонда;
2014-2016 годы - возглавлял АО «Единый регистратор ценных бумаг», являющегося инфраструктурной компанией рынка ценных бумаг;
С апреля 2016 года - управляющий директор -
член правления, заместитель Председателя
Правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»;
С января 2017 года - решением единственного акционера (АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг«Зерде») избран членом Совета директоров АО «Казтелерадио».
Источник фото: сайт zerde.gov.kz