Хамидуллин Аскар Ержанович

Образование:

Аскар Хамидуллин с отличием окончил Казахский Экономический Университет году по специальности Бухгалтерский учет и информационные системы в 2004 году. В 2005 году он получил степень Магистра делового администрирования по финансовому анализу.

Опыт работы:

Г-н Хамидуллин имеет 14 летний опыт работы в банковской сфере. Свою трудовую деятельность он начал в Департаменте финансового контроля ДБ АО “HSBC Bank Kazakhstan”. В дальнейшем г-н Хамидуллин работал в АО ДАБ “ABN AMRO Bank Kazakhstan, АО ДБ “RBS (Kazakhstan)” и АО “Citibank Kazakhstan”.

До прихода в АО “Цеснабанк” Аскар Хамидуллин курировал работу финансового подразделения в АО “First Heartland Bank”.