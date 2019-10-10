Хаиров Ерлан Картаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1997-1998 годы - специалист ТОО «Темир-Экс»;

В 1999 году - главный специалист Комитета туризма Министерства транспорта, коммуникаций и туризма Республики Казахстан;

1999-2000 годы - главный специалист, исполняющий обязанности начальника отдела Агентства по туризму и спорту Республики Казахстан;

2000-2001 годы - главный специалист Комитета по антидемпинговому контролю Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан;

2001-2002 годы - главный специалист Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2002-2004 годы - консультант, заместитель заведующего отделом внешних связей Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;

2004 год - заместитель начальника управления ТОО «КазМунайГаз-Сервис»;

2004-2006 годы - главный инспектор центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан, главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан;

С мая по ноябрь 2006 года - директор департамента внутренней администрации, руководитель аппарата МЭБП Республики Казахстан;

2006-2007 годы - заместитель председателя, советник правления союза «Атамекен»;

2007-2010 годы - исполнительный директор АО «Казахтелеком»;

2010 год - региональный директор по странам Европы АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»;

2011-2013 годы - заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

2013-2014 годы - председатель Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С августа 2014 года по май 2016 года - председатель Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

С мая 2016 года по январь 2018 года - вице-министр по инвестициям и развитию РК.



31 января 2018 года - назначен на должность председателя Комитета по инвестициям