Хаджиева Мария Жамаловна

Начала карьеру в 1995 году с должности ведущего консультанта отдела конституционного и социально-культурного законодательства Главного управления законодательства Министерства юстиции РК.

Свою деятельность на рынке ценных бумаг начала в 2000 году с должности главного специалиста Управления правового обеспечения регулирования рынка ценных бумаг и накопительных пенсионных фондов юридического департамента Национального Банка РК.

С ноября 2006 г. по май 2008 г. работала заместителем директора департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. В мае 2008 года назначена на должность директора департамента, где проработала до 2011 года.

С 2011 года – заместитель председателя Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК.

С 2014 года занимала должность директора департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг Национального Банка РК, после чего в 2016 году возглавила департамент рынка ценных бумаг. Оттуда в 2017 году ушла на позицию Заместителя Председателя Правления Единого Регистратора ценных бумаг, который возглавила через год.

В разные годы входила в состав Совета директоров "Казкоммерц Секьюритиз", Центрального депозитария ценных бумаг, Единого регистратора ценных бумаг, Фонда гарантирования страховых выплат, Казахстанской фондовой биржи.

В мае 2019 года М. Хаджиева была назначена первым заместителем Председателя Совета Ассоциации финансистов Казахстана.

26 декабря 2019 года - назначена Заместителем Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.